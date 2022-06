«Raconte-moi une histoire», un projet inédit entre maternelles de Dison et secondaires de Jupille

L’apprentissage en dehors des sentiers battus, la rencontre entre petits et grands, le partage et l’ouverture.Autant de valeurs qui se retrouvent dans le projet novateur et original d’une mère et fille, Corinne Caufriez et Morgane Buchet qui partagent au-delà des liens familiaux, la même volonté d’enseigner "autrement". La première, à l’aube de la pension, s’occupe des maternelles à l’école Fonds de Loup à Andrimont, sur la commune de Dison et la seconde est professeur de français à l’Athénée royal Liège Atlas – Jupille en secondaire. Ensemble, elles ont mis sur pied une collaboration entre ces deux établissements à travers "Raconte-moi une histoire". Concrètement, les petits bouts de Dison ont réalisé toutes sortes de dessins "sur base d’un conte qui leur a été lu par ma maman" , détaille Morgane Buchet. À partir de ces créations, les élèves de secondaire ont écrit une histoire qui a ensuite été lue aux petits lors d’une rencontre qui s’est tenue il y a peu. Un travail qui aura duré plusieurs mois entre une cinquantaine d’élèves au total. "Mes élèves recommencent leur année, explique-t-elle. Mener un tel projet a été une belle source de motivation pour eux.Une manière de revoir la même matière autrement en ayant un objectif.Et la rencontre avec les petits était vraiment émouvante. Il fallait voir comme ils étaient aux petits soins". Côté maternelles, ce sont les compétences de l’écoute, du langage, de l’écriture tout autant que l’artistique qui ont été travaillées.Une aventure que mère et fille tenaient à partager en espérant "convaincre d’autres enseignants de tenter l’expérience". Et visiblement, ça ne saurait tarder.