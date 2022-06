Projet de 18 appartements à l’ancien Delhaize de Herve: des pétitions et des réclamations

Ce lundi 2 juin 2022 se clôturait l’enquête publique pour le nouveau projet immobilier de Paul Vanhonsebrouck sur le site de l’ancien Delhaize, entre les rues de la Station et des Écoles à Herve. Au total, une vingtaine de réclamations ont été adressées au service de l’Urbanisme concernant cette demande de permis qui vise à y construire 18 appartements et 27 places de parking. "Comme toujours, il y a des contre et des pour. Certaines, positives, soulignaient l’intérêt de remplir ce site, cette dent creuse" , rapporte l’échevin de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, Bernard Allelyn. De façon plus conséquente, ce sont deux pétitions qui ont été déposées. "Une concerne le projet à proprement parler et l’autre suggère vivement à la ville d’acquérir le terrain pour en faire un parc public. Elles sont toutes les deux initiées par le même riverain qu’en 2013. Il y a 155 signatures sur chacune auxquelles s’ajoutent les 119 signatures recueillies en ligne." Jacques Delrée (habitant de la rue de la Station) pointe ainsi notamment le gabarit du projet, le manque de places de parking et des nuisances telles qu’une vue plongeante et ombres portées. L’administration va maintenant en faire une synthèse qui sera présentée lors du prochain collège d’ici deux semaines. "Le Collège va analyser tout cela et voir ce qu’il y a lieu de prendre en compte comme réclamations et comment on peut faire évoluer le projet dans un sens ou dans l’autre" , explique l’élu qui insiste, "Contrairement ce qui peut circuler, il n’y a rien de décidé".