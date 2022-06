Criminalité : les escroqueries en ligne en forte hausse depuis 2020 sur la zone Vesdre

"On s’attendait évidemment à une réduction de certains phénomènes de criminalité vu l’inaccessibilité des biens et de certains services ainsi que la baisse de fréquentation dans l’espace public , indique Sylviane Bogaerts. Il ressort que deux diminutions successives, en 2020 et 2021 pour les trois grandes catégories de faits que sont les vols, les atteintes à l’intégrité physique et les dégradations. Cela nous fait une diminution de quasi 30%. C’est du jamais vu."

Cela touche bien sûr les vols à l’étalage, compliqués par la fermeture des magasins et les distanciations sociales (-46%), les vols avec violences ou menaces (-43%) et les vols à la tire (-45%). "Il n’y avait plus de foules, plus d’événements pour ce type de phénomène."

Le nombre d’escroqueries en ligne s’envole

La zone de police Vesdre note aussi une diminution des cambriolages dans les habitations (-35,8%) mais essentiellement en 2021. Idem également pour les vols dans ou sur les véhicules, qui ont, eux, connu une réduction plus importante en 2020 (-62,4%).

Par contre, il y a un méfait qui n’a pas diminué: la cybercriminalité. "Globalement, les escroqueries ont augmenté, tant en 2020 qu’en 2021 , ajoute Sylviane Bogaerts. On voit que les escroqueries sans internet ont connu une réduction massive durant la crise sanitaire de 51% alors que les escroqueries sur internet ont augmenté de 65% On a vraiment un basculement sur la façon dont les auteurs approchent les victimes.Il y avait déjà une légère tendance de ce type avant le Covid mais là, on est clairement passé à autre chose."

Les repères habituels en termes de criminalité ont donc bougé. Pour 2022, la zone n’a d’autre choix que de se réajuster. "On va devoir monitorer l’année 2022 avec un soin particulier. Dès que possible, quand les données seront là, nous ferons un bilan sur ce retour ou pas de la criminalité. Est-ce que ces phénomènes en réduction vont le rester? Dans quelle mesure y aura-t-il une reprise? Est-ce que les phénomènes qui vont augmenter vont poursuivre cette ascension?"

Une première réponse peut déjà être apportée pour ce qui est des arnaques sur le net. "Si l’on compare les deux premiers mois de 2022 avec ceux de 2021 et de 2020, on voit que ces escroqueries sont déjà en augmentation de 20%. On reste dans la même tendance" , affirme la conseillère. Les cambriolages reprennent aussi, comme les vols dans et sur les véhicules. "On se retrouve presque avec des valeurs d’avant Covid".

Encore plus de prévention

Pour contrer la flambée des escroqueries sur internet, la zone de police Vesdre, qui reste une police locale, n’a pas beaucoup de marge de manœuvre. "Ce qu’on peut faire, par contre, c’est bien recevoir la plainte, la rendre avec le plus de détails possible mais surtout diffuser des messages de prévention. C’est ce qui fonctionnera le mieux , estime Alain Barbier. Quand vous achetez sur internet, jamais au grand jamais, ni par mail, ni par téléphone, vous ne devez communiquer votre code de digipass ou votre code de carte. Aucun achat ne se fait par transmission orale ou écrite de ces codes.On croit souvent que cela ne concerne que les personnes âgées mais c’est faux.C’est assez facile de se faire tromper, on parle de sommes allant souvent jusqu’à 5000 €."