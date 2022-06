Une nichée de hiboux grand-duc, espèce protégée, au château de Franchimont à Theux

C’est le château de Franchimont, à Theux, qu’un duc et sa duchesse ont choisi pour donner la vie à deux petits et ainsi perpétuer leur espèce. "On a aperçu la grande-duchesse il y a six semaines et on constatait qu’elle avait élu domicile , confie l’ASBL Les Compagnons de Franchimont. Puis, on a vu deux petits naître. On a par contre beaucoup plus de mal à observer le grand-duc qui vient le soir."

«Éviter la foule»

Un sublime spectacle de la nature qu’il était préférable de garder secret jusqu’à ce qu’ils soient un peu plus grands. "Aujourd’hui, ce ne sont plus des petits, ils mesurent bien entre 40 et 50 cm. Ils grandissent très vite. De toute façon, ils se situent très en hauteur dans le château", quasi sur le point le plus haut de l’édifice et, donc, "sont inaccessibles à l’Homme". Et c’est tant mieux. Les photos ont d’ailleurs été prises au téléobjectif depuis le donjon. "Mais de manière générale, même s’il y a quelques mètres de distance entre les oiseaux et les observateurs, on veut éviter la foule.Ils doivent rester un maximum au calme. On ne doit pas les perturber".

D’ailleurs, le statut d’espèce intégralement protégée du grand-duc implique notamment l’interdiction de toute perturbation intentionnelle du nid. Et cela inclut le passage des personnes à proximité directe de ce dernier si elles ont connaissance de la présence des oiseaux. Au-delà de la perturbation intentionnelle, l’enlèvement des œufs ou des jeunes, la dégradation du site où se trouvent les nids, la détention, le transport, la naturalisation ou encore la vente ou l’achat sont évidemment interdits. Et pourtant, ces menaces pèsent toujours bien sur le rapace nocturne, cible de collectionneurs et de porteurs de fusils.

Mais pas d’inquiétude pour le cas de Theux, "le château est un lieu touristique" , assure l’association gestionnaire du site. Tout comportement suspect serait immédiatement repéré et remonté vers les autorités compétentes.

Ne pas toucher

Leur premier envol devrait se faire dans une semaine ou deux et s’il y a bien une attitude à adopter, c’est "dene surtout pas les toucher s’ils tombent, s’ils sont au sol". En effet, la grande-duchesse pourrait être effrayée et abandonner sa progéniture. Et ça, aucun amoureux de la nature ne le voudrait.