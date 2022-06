Record du prix de l’essence en Belgique: l’Allemagne, la bonne affaire pour les Verviétois?

Et pourtant, à une trentaine de kilomètres de là, à peine passée la frontière allemande entre La Calamine et Aix-la-Chapelle, sur la route de Liège, les mêmes produits étaient affichés l’après-midi à 1,859 (super 95), 1,899 (super 98) et 1,949 (diesel) euro du litre. Le gouvernement allemand a en effet pris des mesures pour soulager les automobilistes: grâce à une baisse des taxes au minimum autorisé par l’UE, les trois prochains mois, le prix de l’essence doit diminuer d’environ 30 centimes par litre et celui du diesel de 14 centimes.

Cette ristourne fiscale est entrée en vigueur ce mercredi 1er juin 2022, et selon un pompiste aixois, les Belges n’ont pas manqué cette opportunité. "Il y a eu un rush hier, mercredi, il y avait quatre fois plus de voitures que ce matin (lisez jeudi matin), mais cela s’est calmé déjà car les prix sont remontés depuis hier (NDLR: avant de redescendre l’après-midi)" .

Le vent tourne ainsi alors qu’à la mi-mars nous rapportions dans nos pages que les conducteurs allemands venaient jusqu’en Belgique profiter de la différence de prix. Ce transporteur de marchandises d’Eupen, croisé à la station JET de Montjoie, connaît la musique: "Cette semaine, j’ai fait tous mes pleins à Montjoie car je travaille sur la zone. C’est super-intéressant, il y a une dizaine de centimes de différence. Cela fluctue toujours, une fois je fais mon plein en Allemagne et la fois suivante, c’est en Belgique." La super 95 y était alors à 1,799 euro du litre, la super 98 à 1,859 euro du litre et le diesel à 1,859 euro du litre.

Ce Belge habitant de Küchelscheid, hameau de Butgenbach, a flairé la bonne affaire: "C’est seulement la deuxième fois que je fais le plein en Allemagne. C’est vraiment avantageux quand on voit que même au Luxembourg le prix de l’essence s’approche des 2 euros du litre! " Le Luxembourg, contrairement à son habitude, était en effet plus cher ce jeudi: les maxima montaient jusqu’à 1,983 euro du litre (super 95), 2,227 euros du litre (super 98) et 1,865 euro du litre (diesel).

Au vu de cette différence de prix (autour de 20 et de 50 centimes du litre en fonction du carburant), rouler quelques kilomètres de plus en direction de l’Allemagne pourrait ainsi vous faire faire des économies!