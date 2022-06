Quelque 120 événements pour la saison 2022-2023 du centre culturel de Verviers

"C’est une saison éclectique , explique la directrice du centre culturel Audrey Bonhomme. Cela fait partie de nos missions que d’offrir des propositions qui plaisent au plus grand nombre, qui partent dans tous les styles. On a cette habitude d’être le plus large possible. On voulait aussi pointer des spectacles qui ont un sens et qui, à l’heure actuelle, rassemblent, permettent de briser les préjugés et de sortir des carcans dans lesquels on se trouve ici, avec une société hyper fragmentée" . En plus de proposer des moments qui "font réfléchir" , le centre culturel verviétois veille aussi à ce que la forme de ceux-ci invite à l’évasion. "Le public a besoin de légèreté."

Un démarrage à l’Harmonie

Comme le veut la tradition, la saison s’ouvrira les 24 et 25 septembre avec la fête "Tous au parc", au cœur du parc de l’Harmonie. Le samedi sera dédié à la musique avec une fanfare dès 17 heures, le groupe verviétois The Detain, Brasero (tribute de Pierre Rapsat) et DJ Jeanmi Laclef.

Le dimanche, lui, sera davantage consacré aux familles avec des jeux et animations dans le parc, le spectacle musical sans paroles Wata! , le spectacle au casque Y’a de la joie ou encore le concert-spectacle de Radio Paillettes. L’événement reste gratuit tout au long du week-end.

Plusieurs coups de cœur

Parmi les moments forts épinglés par l’équipe, on retrouve notamment, au niveau du théâtre, le spectacle Dimanche , qui traite du dérèglement climatique sans paroles, le spectacle Madame Pylinska et le secret de Chopin , de et avec Éric-Emmanuel Schmitt, ou encore Zaï Zaï , dernière création du Collectif Mensuel. La Vraie vie , spectacle inspiré du roman de l’autrice belge Adeline Dieudonné et mis en scène par cette dernière, se jouera aussi le 17 février 2023. Enfin, on note également le passage de la pièce aux cinq Molières Edmond , d’Alexis Michalik, basée sur l’histoire d’Edmond de Rostand lors de la création du fameux Cyrano de Bergerac.

Rayon musique, le public pourra notamment applaudir le chanteur Cali, qui revient chez nous avec un spectacle musical baptisé Ne faites jamais confiance à un cowboy , Konoba, Greg Houben ou encore le chanteur Saule, qui présentera son dernier opus, Dare-Dare .

L’humour sera aussi évidemment au rendez-vous avec Laura Laune, la Liégeoise Manon Lepomme, GuiHome vous détend, Bruno Coppens et Félix Radu.

Enfin, les enfants auront aussi l’embarras du choix en termes de spectacles jeunesse, avec, entre autres, du théâtre d’ombres avec Sous la table , de la musique avec Omnibus et du théâtre burlesque, avec Les Affreux.

Infos et réservations: 087 39 30 60 ou www.ccverviers.be