Des concerts interdits aux moins de 16 ans par la Ville de Verviers au festival Libertad?

"Les jeunes ont aussi droit à la ville. Les activités organisées pour la jeunesse sont quasiment inexistantes à Verviers. Pour une fois qu’un festival peut leur parler, cette interdiction est incompréhensible" , poursuit le chef de groupe Laszlo Schonbrodt dans son courrier. Et de poursuivre: "Avoir décidé d’une telle interdiction et, en plus, ne pas informer correctement sur ce point est irresponsable. De nombreux jeunes risquent de découvrir sur place qu’ils ne sont pas les bienvenus. C’est de la provocation. Cette mesure va créer plus de désordre qu’en éviter. Comment l’expulsion manu militari de ceux qui ont moins de 16 ans d’un festival qui parle à la jeunesse pourrait-elle bien se dérouler? Notre ville ne doit pas avoir peur de sa jeunesse, bien au contraire. C’est un très mauvais message que la majorité PS-MR-Engagés-NV envoie aux jeunes verviétois. C’est leur dire qu’ils ne sont pas les bienvenus chez eux […].Quel aveu d’échec de la part de la Ville que d’organiser un festival jeune et de rejeter une certaine partie de leur propre jeunesse."

«C’est la police qui a imposé un âge limite»

Après lecture de l’ordonnance de police et notamment de son article 17 qui stipule qu’à « 18 heures au plus tard, les jeunes de moins de 16 ans seront invités à quitter le site de la manifestation » , nous avons pris contact avec l’échevin de l’Interculturalité et de l’Animation de la Ville, Antoine Lukoki. « Lundi, nous avons eu une réunion de sécurité avec la bourgmestre, la police et les pompiers, explique-t-il. C’est la police qui a imposé un âge limite. Le festival est ouvert à tout le monde jusqu’à 18 heures, heure de fin du village des associations, mais après, les personnes de moins de 16 ans qui ne sont pas accompagnées ne seront pas admises aux concerts. C’est une imposition. Il y a une loi à respecter, nous le faisons. Donc en effet, à 18 heures, les agents de sécurité passeront dans la foule et expliqueront la situation. S’il le faut, ils feront sortir les jeunes du site. Je le répète, c’est une imposition de la police, nous respectons les prescrits. »

Rappelons aussi que la venue du rappeur Médine ne faisait pas l’unanimité au sein du collège communal verviétois. Un rassemblement de soutien au rappeur avait notamment eu lieu le jeudi 12 mai dernier devant l’hôtel de ville, place du Marché.