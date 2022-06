Des collations où tout est bon pour les élèves des écoles libres de Pepinster

Un service permanent à la rentrée?

Au menu donc, des collations bio, sans pesticide, saines, issues du circuit court, zéro déchet, pratiques à déguster et surtout à un coût abordable. Muffins aux pommes, carottes en rondelles, yaourts, brownies ou encore bananes seront ainsi dévorés par les élèves. « Dans la foulée de cette semaine test, un sondage sera envoyé et les parents qui le souhaitent pourront faire un retour qui sera analysé. Si la semaine s’est correctement déroulée, l’objectif serait de proposer ce service en permanence dès la rentrée scolaire prochaine, poursuit le directeur. Nous connaissons à l’heure actuelle les impacts négatifs d’une alimentation inadaptée, souvent trop sucrée, sur le comportement des élèves et leur capacité de concentration. Proposer des collations beaucoup plus nutritives et/ou artisanales permettrait d’influer de façon relative sur le comportement des élèves. »