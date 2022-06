Nouveau grand parking à Malmedy? À proximité de la place St-Géréon, selon un sondage

Quel diagnostic pour la mobilité malmédienne et dans quelle voie les citoyens envisagent-ils sont évolution? Une grande enquête centrée sur la mobilité et le stationnement au centre-ville a tenté d’y répondre en leur demandant de se positionner. En tout, 1131 personnes y ont donné leur opinion – essentiellement âgées de 25 à 64 ans. Parmi elles, 29% proviennent des villages, 33% du centre ou de sa périphérie – les autres ne l’ayant pas précisé ou résidant une commune voisine. Leurs avis et souhaits vont pouvoir être de bons indicateurs pour la majorité politique en place, soucieuse d’améliorer la mobilité sur ses terres.