Les Verviclowns cherchent de nouvelles recrues

Par conséquent, le président José Morsain recherche de nouveaux volontaires, motivés et désireux de s’investir pour la bonne cause. "Cela nous permettra aussi de répondre à toutes les demandes, y compris celles qui restent en attente." Pour rappel, les Verviclowns se rendent régulièrement au sein de maisons de repos, de maisons d’enfants ou de centres pour personnes handicapées afin d’y amener un peu de joie et d’animation pour les résidents. "On est surtout là pour rompre la solitude, notamment chez les personnes âgées". L’équipe de joyeux drilles participe aussi à plusieurs événements caritatifs et peut aussi se rendre, sur demande, au domicile d’enfants et d’adultes malades.

Si un talent artistique est un plus, l’ASBL attend surtout des nouvelles recrues qu’elles aient plus de 18 ans mais aussi qu’elles soient attentionnées et à l’écoute. " Nos formations sont là pour faire émerger des qualités que les participants ne soupçonnent pas" , assure Henri Defawes. Le prochain week-end de formation (gratuite) est d’ailleurs prévu pour octobre à l’institut Notre-Dame à Heusy. Mais cette fois une pédagogie inédite est proposée. "Les nouveaux participants réaliseront désormais un stage avec des clowns avant la formation. Cela leur permettra de trouver leur costume, leur nom d’artiste mais surtout de voir si ce que l’on fait leur plaît" . Une nouvelle charte a également été élaborée et elle prévoit deux sorties par mois, sauf cas de force majeure. "C’est-à-dire des raisons familiales, de santé, professionnelles ou de congés." Ces animations se font principalement l’après-midi et les week-ends.

"Après les mois compliqués que l’on vient de vivre, on compte vraiment sur ceux qui ont envie de s’engager" , conclut Henri Defawes. D’autant que comme le disent les Verviclowns, "il y a bien plus à donner qu’à recevoir" .

Infos: José Morsain au 0494 109777 ou verviclown@gmail.com