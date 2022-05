Verviers : D’autres fonctions que le culte pour l’église Saint-Remacle à l’avenir ?

Mettre cette église en valeur est quelque chose qui trotte dans la tête du comité culturel depuis des années. Il y a de moins en moins de fidèles aux messes. De notre côté, on organise gentiment des activités. On a notamment des partenariats avec le centre culturel de Verviers et la Ville mais on voudrait officialiser les choses et en faire davantage, afin que l’église devienne un pôle culturel. Mais on n’a pas envie de faire ça seul. On a donc décidé d’associer la Ville, les artistes, les différentes associations socio-culturelles à la discussion pour qu’ils sachent qu’on est là et qu’on peut travailler avec eux. C’est aussi important pour nous que les habitants du quartier se sentent partie prenante. Une église n’appartient pas seulement aux chrétiens mais à tout le monde. Ce sont les sous de tous qui permettent de la réparer.

Les inondations ont-elles donné un coup d’accélérateur à cette démarche?

Oui, l’église a été abîmée, bien abîmée. Il y a des choses à refaire, notamment l’électricité. C’est donc le moment de se poser la question: dans quel but? L’une de nos idées, serait de permettre aux étudiants de venir étudier dans l’église l’été, en dehors des offices, évidemment. On souhaite en faire un espace partagé. La démarche est donc qu’est-ce qu’on y fait maintenant et qui veut en profiter?

On le voit avec les concerts déjà organisés, la cohabitation avec le culte est tout à fait possible.

Oui, bien sûr. Il y a quelque temps, la Ville envisageait d’installer dans une partie de l’église, un musée d’art religieux. À Verviers, on a la chance d’avoir de nombreux objets anciens, que ce soit de l’orfèvrerie ou du textile, qu’on a déjà mis en valeur sur un week-end. On pourrait imaginer des grands panneaux vitrés avec ceux-ci. L’acoustique est également magnifique. On pourrait faire davantage de concerts avec une infrastructure permanente. L’orgue est splendide mais il a aussi souffert des inondations. Doit-on le remettre en ordre? Pareil pour les bancs, classés, qui bloquaient pas mal l’espace.

Qui retrouvera-t-on autour de cette table?

L’échevin de la Culture et du Patrimoine sera là, l’artiste Jacques Stotzem aussi. On l’ouvre aux associations telles que le conservatoire, l’académie des Beaux-Arts… Un travail devra aussi être fait auprès des habitants du quartier pour leur rappeler qu’ils sont chez eux. On a aussi invité les représentants des autres paroisses et des autres communautés religieuses. Cet événement est prévu dans le cadre du week-end «églises ouvertes» et on veut vraiment que le public y participe et donne ses idées.

La table ronde se tiendra à 15 heures samedi. L’église, elle, sera ouverte tout le week-end de 10 à 17 heures. Activités ludiques et sportives au programme. Possibilité de faire des suggestions sur des post-it.