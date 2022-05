Vers la création d’un pôle sportif à Wegnez: plans dévoilés, subsides demandés

Le conseil communal a voté ce lundi soir pour la sollicitation d’une demande de subvention auprès de l’administration d’Infrasports dans le cadre de l’appel à «Manifestation d’intérêt» destiné au soutien des communes impactées par les inondations de juillet 2021 pour la reconstruction des leurs infrastructures sportives. Le dossier sera rentré dans le courant de cette semaine. L’échevin des Travaux, Michel Legrand, ayant bon espoir d’obtenir une réponse pour la fin de l’été. Pour rappel, il s’agit de la création d’un pôle sportif entre la rue Laurent Mairlot et la rue de la Paix à Wegnez. Les plans ont été dévoilés pour ce projet de près de 6 millions d’euros dont 75 % pourraient être subsidiés. Il s’agit de créer des infrastructures qui permettraient de regrouper à terme les 4 clubs de foot de la commune sur un même site. Un site composé d’un grand terrain de foot en herbe, d’un autre synthétique et deux plus petits terrains synthétiques également pour les plus petits. L’idée étant aussi de construire un bâtiment qui abriterait la cafétéria, les vestiaires au sous-sol. S’ajouterait aussi un second bâtiment sur deux étages côté parking pour abriter le tennis de table et la boxe. Que les riverains se rassurent, dit l’échevin, la Commune entend bien retourner vers eux pour les rassurer sur le projet. Si le terrain de Prévôchamps est abandonné, il n’en est rien (pour le moment) concernant Soiron et Cornesse. La Commune se déclarant submergée d’appels pour une potentielle vente du terrain de Soiron… Inutile donc de la contacter a précisé le collège.