Un jeune aubelois décède dans un accident de quad

L’accident s’est déroulé sur la route de Val-Dieu, au carrefour de l’abbaye vendredi après-midi. Un jeune homme de 27 ans, à bord d’un quad, a percuté de plein fouet une voiture qui lui coupait la route. Il n’a pas survécu à ses blessures. "Une voiture lui a coupé la route, rapportent nos confrères de Sudpresse qui ont interrogé Samuel Levatino, responsable de la section roulage au parquet de Liège. Le jeune agriculteur a été éjecté violemment du véhicule. Il a été pris en charge par l’hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne et emmené en urgence aux soins intensifs de la Citadelle à Liège. Il souffrait d’une hémorragie cérébrale. "Il ne portait pas de casque mais il roulait avec un quad agricole donc il pouvait" , ajoute le magistrat dans les colonnes de Sudpresse. Son état s’est rapidement dégradé et il a perdu la vie. Guillaume Bragard s’apprêtait à être papa pour la seconde fois. Il était bien connu du monde de l’agriculture à Aubel, mais aussi plus largement dans le pays de Herve.