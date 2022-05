Louer le camion américain des pompiers de Herve?

"On l’a eu pour une modique somme grâce à la Ville de Herve, mais il a fallu réparer le moteur et faire de gros frais dessus. On essaye d’y prendre soin, de le garder."

Pour rentrer dans ses frais, l’amicale propose… de louer le camion aux particuliers pour des anniversaires, des mariages, etc. "On le loue soit en exposition (150 €, mais le camion ne bouge pas) soit pour des promenades (250 € plus l’essence, avec un pompier au volant et un pompier pour l’encadrement). C’est juste pour rentrer dans les frais d’entretien" , informe Ludovic Feyen.

Lassez du traditionnel château gonflable ou du sculpteur de ballon? Pensez au camion des pompiers, effet surprise assuré!