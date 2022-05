La Maison du Tourisme du Pays de Vesdre inaugurée

Plusieurs discours ont été prononcés pour l’occasion. Bernard Piron, le président de la Maison du Tourisme, est revenu sur le parcours semé d’embûches qu’a représenté ce déménagement de la rue Jules Cerexhe au centre-ville, surtout avec les inondations. "Cette maison est aussi un des premiers témoins de la renaissance de notre belle région qui a tant souffert" , a-t-il indiqué, en saluant le travail de l’équipe.

"Je voulais vous remercier, Madame la Ministre, pour l’attention que vous portez aux dossiers patrimoniaux et touristiques verviétois" , a ajouté l’échevin de la Culture et du Patrimoine Jean-François Chefneux. Valérie De Bue a, elle, applaudi la "résilience, le courage et l’abnégation des hommes et des femmes de toute une région, de cette vallée de la Vesdre si cruellement touchée il y a moins d’un an" .