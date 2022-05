Charlotte Depierreux, de "Côté Cour Côté Jardin" et cheffe pour les sinistrés, dans les cuisines de la Boogle House de Herve

"Charlotte habite à Wegnez et, avec ses équipes, elle a la possibilité de se dédoubler pour venir assurer les événements qui se passent ici. On est ouvert tous les jours à midi depuis ce 1er juin, et non stop du jeudi au samedi , raconte le fondateur du concept Boogle (un terrain modulable de pétanque que l’on retrouve dans plus de 150 maisons de repos et mis à disposition des Diables Rouges) . Elle garde les deux restos: elle a une large équipe de cuisiniers et un traiteur. Toutes les forces s’associent pour que la Boogle House prenne son vrai départ."

Son Boulet de Cristal et son plat signature

Charlotte Depierreux a concocté une carte pour ravir la soixantaine de places que compte la Boogle House. Elle s’appuiera sur les produits du terroir (notamment de la fromagerie voisine) et apportera des suggestions du moment. La Stoumontoise d’origine (de Cour), active à Liège depuis 2019, s’est vue décerner le Boulet de Cristal (de la confrérie du gay boulet) en Cité Ardente. "Les liens se sont créés très naturellement, par des amis en commun qui ont reconnu en Patrick les mêmes idées que les miennes. J’ai la chance d’avoir une équipe qui me suit, avec les mêmes intentions sur le bio, le fait maison, le local… À Herve, il y aura mes boulets mais aussi des plats de brasserie que j’aime, qui fonctionnent, comme mon tartare belge avec du sirop de Liège et du vinaigre de vin rouge. Une de mes créations, elle m’a pris six mois" , signale-t-elle.

Charlotte Depierreux, c’est aussi l’un des visages des inondations. En juillet, sinistrée (elle habitait à Nessonvaux), elle s’est lancée dans une aventure folle en préparant à manger pour des milliers d’autres sinistrés. "On continue d’aider, via notre ASBL, pour de l’administratif, de l’électro, de l’écoute… Entre le lendemain des inondations et jusqu’au 20 août, nous avons préparé 157000 repas, avec un record de 11000 repas sur une journée. Je ne saurai pas refaire ça, c’est inimaginable. On a pu y arriver, dans le rush" , se souvient la Pepine, élevée au grade de chevalier du Mérite wallon pour son action, et Liégeoise de l’année 2021.

Une jolie doublette prend vie ce mercredi à Herve, "quand le Boulet de Cristal s’associe avec la boule de pétanque" , conclut habillement Patrick Neuville.