Assises de Liège: Laurent Silien avait déjà été violent avec sa compagne

Dans la soirée du 3 juillet 2019, Laurent Silien a frappé à plusieurs reprises sa compagne, âgée de 56 ans, avec une batte de baseball dans le logement qu’elle occupait, situé rue des Bouvreuils à Neupré. Après avoir nié les faits dans un premier temps, il est interpellé quelques mois plus tard et avoue son acte. Placé sous mandat d’arrêt, il est depuis incarcéré à la prison de Lantin.

L’enquête de personnalité et de moralité sur la victime et l’accusé a été présentée mardi à la cour d’assises de Liège. Les enquêteurs ont découvert que Karine Iskounene possédait, avant les faits, quatre maisons, notamment à Esneux, Soumagne et Embourg, ainsi qu’un mobile-home à Vidauban en France. L’ensemble de ces biens ont été vendus avant les faits, alors qu’une des maisons était léguée à ses filles. Ces dernières ont intenté une action en justice pour récupérer leur dû.

L’argent que possédait le couple était principalement dépensé dans des voyages, une à deux fois par an. Laurent Silien a expliqué dans l’une de ses auditions qu’il leur arrivait de dépenser 10000 euros pour un séjour.

Quelques témoins interrogés durant l’enquête ont raconté que l’accusé a volé de l’argent à plusieurs reprises à la victime, notamment en utilisant sa carte de banque. Il s’en servait pour payer le loyer chez sa compagne. Laurent Silien a lui-même reconnu cette utilisation dans une audition antérieure au procès.

Des témoins entendus lors de l’enquête ont détaillé que l’accusé avait déjà été violent à plusieurs reprises avec sa compagne. En décembre 2018, une des filles de Karine Iskounene a vu Laurent Silien la secouer de manière violente. Au carnaval de Tilff, en 2019, l’accusé a tiré violemment la victime par le bras alors qu’elle tenait sa fille dans ses bras.

D’après l’accusé, Karine Iskounene lui avait dit, le jour du drame, qu’elle souhaitait partir s’installer en France. Il se serait senti abandonné, car il ne voulait pas quitter la Belgique, avait-il confié au cours d’une audition antérieure au procès.

L’alcool était aussi devenu plus fréquent chez Karine Iskounene, quelques mois avant les faits. Les témoins interrogés lors de l’enquête ont précisé que la victime buvait plus qu’auparavant et qu’elle était souvent ivre.

Laurent Silien est accusé de vol avec circonstance aggravante de meurtre sur sa compagne et est défendu par Me François Wintgens et Me Paul Delbouille. Le substitut Fabienne Bernard siège au poste du ministère public. Les intérêts des familles de la victime sont défendus par Me Molders-Pierre, Me Gorlé et Me Töller. Les débats ont débuté lundi et le procès présidé par Michel Charpentier devrait durer une dizaine de jours.