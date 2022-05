CHR: un cadeau de 200 € pour le personnel

Pas de quoi s’enflammer, toutefois, car 2022 ne s’annonce pas comme une année évidente en matière budgétaire.En effet, "l’indexation des salaires de près de 8% et la flambée des prix de l’énergie" invite à la plus grande prudence. "Raison pour laquelle le CHR Verviers a déjà réservé une partie de ces bénéfices pour faire face à ces augmentations de charges."

Stéphane Lefebvre poursuite: "Ainsi, 4 millions d’euros seront consacrés au financement d’un nouveau laboratoire et à l’amélioration de l’infrastructure informatique" .

Satisfaite, la direction du CHRV a souhaité "remercier l’ensemble du personnel pour les importants efforts consentis et pour son implication sans faille dans la saine gestion de l’hôpital." Dès lors, "un budget important a ainsi été dégagé afin d’offrir à chaque collaboratrice et collaborateur un cadeau de 200 € nets sous la forme d’écochèques et de chèques sport et culture." Le Conseil médical recevra également une dotation équivalente pour financer des projets médicaux innovants.