BruZelle Dison-Verviers lance un marathon de couture de trousses pour protections mestruelles

Concrètement, il s’agit de pochettes en tissus fermées par une cordelette ou un ruban, assez simples à réaliser. " Un tutoriel a été mis en ligne par BruZelle pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de les coudre" , explique Manon Boniver, infirmière au sein de la maison médicale La Bulle d’air à Dison, membre de l’antenne verviétoise de BruZelle.

Cette opération de solidarité a aussi pour but de sensibiliser à la problématique des règles en milieu précaire ou en situation d’urgence. Particulièrement coûteuses, les protections hygiéniques représentent un budget conséquent, d’autant plus important quand les fins de mois sont difficiles.

Un démarrage en douceur

Initié en 2016, le projet BruZelle s’est d’abord développé à Bruxelles. C’est en novembre 2021 que des associations locales ont décidé de créer une antenne sur les communes de Dison et de Verviers. "Le départ a été assez difficile, sachant qu’il a fallu le temps que la promotion se fasse , indique Manon Boniver, qui coordonne le point de distribution avec Sarah Pire, assistante sociale et le docteur Catherine Aldenhoff. On a finalement reçu peu de dons de serviettes et tissus" . Des trousses ont toutefois pu être distribuées. "Et elles sont toutes parties très vite. Cela montre bien que le besoin estlà".

BruZelle Dison-Verviers est donc toujours à la recherche de dons mais aussi de bénévoles, notamment pour encadrer des ateliers de couture. Les onze points de collecte se retrouvent sur le www.bruzelle.be .

Plus d’infos au 087/ 68 88 85 ou via mmbulledair@skynet.be