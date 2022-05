Verviers: Cinq ans de prison pour avoir tenté de tuer sa mère à deux reprises

Lors de la précédente audience, le prévenu a reconnu avoir bouté le feu à la caravane. Il niait en revanche toute intention homicide et donc la tentative de meurtre.

"Mon papa est décédé en 2020. Il s’occupait beaucoup de ma maman qui est dépressive. J’ai pris le relais et le 7 janvier, on s’est disputé" , avait expliqué le prévenu, qui avait reconnu avoir agrippé sa mère et l’avoir secouée dans l’énervement.

Après cette scène, d’autres altercations avaient éclaté. L’une s’était déroulée dans la caravane de la victime. "Pour lui faire peur, j’ai mis le feu à différents objets avant de les éteindre. J’ai ensuite pris un essuie de vaisselle que j’ai allumé. Je l’ai lancé dans la chambre avant de quitter la caravane" , avait-il détaillé, expliquant avoir pris peur lorsqu’il a vu la caravane s’enflammer.

"Alors que la caravane de sa maman était en flammes, monsieur a prévenu les secours et il a contemplé son œuvre durant plusieurs minutes. Pire, il a fait des vidéos qu’il a envoyées à certaines de ses connaissances avec comme message + Au Revoir maman +" , avait souligné la procureure du Roi qui réclamait une peine de sept ans de prison pour ces faits.

Le tribunal s’est montré plus clément et le condamne à 5 ans de prison avec sursis pour les trois cinquièmes de la peine.