Une course de 707 marches organisée par les pompiers de Verviers à la Gileppe

"Après deux ans sans gros événements, nous avions envie de revenir avec une activité complémentaire" , explique Didier Bayard, président de l’Amicale. Inspirée de courses similaires organisées dans les escaliers de Bueren, à Liège, ou au cœur de l’Atomium, celle-ci plongera dans les entrailles de l’ouvrage d’art connu pour son fameux lion. "On passe à l’intérieur même du barrage , poursuit-il. C’est vraiment inédit. Personne n’a accès à cet endroit normalement" . Les participants devront également partir à l’assaut des escaliers de la tour panoramique. "On a eu l’occasion de faire le tour du site il y a quelques semaines et c’est prometteur. Je pense également que certains se sont inscrits simplement pour découvrir les lieux".

Car la course est aussi ouverte aux sportifs amateurs. "On a voulu rendre cela accessible à monsieur et madame Tout-le-monde, indique Didier Bayard. On a évidemment donné la priorité aux pompiers mais on accueillera aussi des policiers, des militaires" . Au total, 220 personnes sont déjà pré-inscrites. "On ne s’attendait pas à un tel succès" , confie-t-il.

D’autant que certains n’hésiteront pas à faire des kilomètres pour relever ce défi. "On a des pompiers de Middelkerke, de France et du Luxembourg qui seront là. On pourra aussi compter sur la présence de policiers de la zone Vesdre et de militaires du 12eet 13ede Ligne de Spa" . Des professions entraînées à ce genre d’exercice. "Nous sommes normalement prêts physiquement" .

Ils seront également plusieurs à réaliser le parcours en tenue. "Les policiers seront en tenues d’intervention. Et une septantaine de pompiers compte le faire en tenue “feu” complète, avec les bottes, le couvre face sur le visage et l’appareil respiratoire" . Un attirail qui rajoute 18 kg. "Ça va être assez éprouvant pour eux" , estime le président de l’Amicale. D’autres le feront en tenues plus light, sans le couvre face et avec des baskets. Les départs se feront dès 18h30 toutes les 30 secondes et par 2. Le site sera sécurisé le temps de l’activité, entre autres par le GRIMP (le groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux) de la zone Vesdre-Hoëgne & Plateau et l’ASBL Oasis. À la clé? De jolis lots, comprenant notamment des nuitées à l’Hôtel Verviers. "Mais le principal, c’est vraiment de passer un bon moment tous ensemble, en dilettante" . Le tout sous les encouragements des spectateurs. Enfin, une petite soirée dansante avec pains saucisses est aussi prévue. Si le succès est bel et bien au rendez-vous, l’Amicale des pompiers de Verviers pourrait transformer cette activité en tradition annuelle. Avis à ceux qui seraient tenté par l’expérience: il est encore possible de s’inscrire sur place, de 18 à 18h30.