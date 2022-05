Plus d’un million pour les cyclistes et piétons à Malmedy

"La première enveloppe globale était de 52 millions d’euros, dont 240600 pour Malmedy. Un nouvel arrêté fixe, pour la période 2022-2024, l’enveloppe à 210 millions, soit 966700 euros dédiés à Malmedy. La part d’intervention est fixée à 80% maximum, dont nous devons mettre 20% du montant des projets" , précise Catherine Schroeder (Alternative), échevine de la Mobilité. La répartition choisie par les élus de la cité du Cwarmê est la suivante: 50% pour le vélo (de 400000 €), 20% pour les piétons (340800 €) et 30% au niveau de lintermodalité (492300 €). C’est-à-dire plus de 1,2 million d’euros en tout! À noter que chaque projet doit coûter minimum 30000 €.

La liste des projets

– Amélioration de l’éclairage le long de la liaison entre le RAVeL et l’école du Centre (avenue de la gare + rue Derrière les murs), entre le RAVeL et l’école des Grands Prés, entre celle de Ligneuville et Grand Rue ainsi qu’installation de stationnements pour vélos dans le Parc des Tanneries et de deux consignes place St-Géréon;

– Rond point de la sortie d’autoroute: bornes de recharges pour vélos (5) et voitures (5) électriques, stationnements vélos, liaison avec le RAVeL par la création d’une rampe d’accès (sur 4 mètres de dénivelé), 5 box vélos, du mobilier urbain;

– Route d’Espérance: trottoirs, bandes cyclables suggérées (marquées au sol en couleur ocre), effets de porte, coin repos, éclairage et chemin réservé aux cyclistes et piétons vers la route du Barrage. Enfin, placement de 12 stationnements couverts pour vélos;

– Route de Hottleux: trottoir et bandes cyclables suggérées;

– Rue St-Aubin: trottoir et bandes cyclables suggérées;

– Rue de l’Abbé Peters: réfection du trottoir;

– Route de Bellevaux: trottoir et aménagement d’un accès au RAVeL;

– Centre-ville: abaissement de bordures et création d’une zone de rencontre avenue de la Gare;

– Rue de la Tournerie: aménagement d’un trottoir;

– Rue Saint-Hilaire: trottoir et bandes cyclables suggérées sur la partie basse;

– Quartiers du Pouhon et de la Briqueterie: trottoirs;

– Entre Bellevaux et Thioux: bandes cyclables suggérées;

– Aménagements de passages pour les cyclistes et de pistes cyclables suggérées Grand Rue, route de la Baraque Michel, Voie Croisée, route de l’Ancienne Frontière, route de Spa, à Cligneval et route du Tombeu.