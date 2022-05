La Criée, un festival avec un marché gourmand, un spectacle et un concert

Un marché des producteurs locaux

Le cœur de la journée hervienne, bloquée à l’agenda pour le 25 juin de 13h à minuit, ce sera son marché gourmand. "Nous avons comme mission les produits locaux, avec la volonté de mettre en avant les producteurs locaux. Nous avons lancé un premier appel sur notre territoire, et avons eu une quinzaine de réponses favorables de producteurs situés à 10 ou 15 km de Herve. Nous élargissons désormais un peu le périmètre. Comme nous serons au hall de Criées, nous avons aussi créé un partenariat avec l’APEDB (l’association des éleveurs) et la Foire agricole, afin de pouvoir organiser la conférence du vétérinaire Léonard Theron ( "Produire du lait et de la viande en région herbagère, est-ce durable?" ) , car l’idée est aussi de faire venir les acteurs du monde agricole. Et, via Histoire d’un grain, nous aurons également la conférence de Didier Demorcy ( "Histoire de blés et d’Occident" )."

Durant l’après-midi, divers ateliers "do-it-yourself" permettront de s’essayer à la cuisine saine, aux plantes sauvages, au fromage de Herve ou encore aux pizzas… Sans oublier la volonté de délivrer des bons plans décoration.

Le spectacle «Nourrir l’humanité», acte II

Sur le coup de 20h, la Cie Adoc jouera Nourrir l’humanité , suite d’un premier spectacle présenté "il y a quelques années, mais il n’est pas nécessaire de voir l’acte I pour comprendre l’acte II. L’idée, c’est de voir où en sont les agriculteurs" , précise encore Elsa Féret. La journée se clôturera avec le concert de The Viper’s Rhythm Band, un groupe liégeois "participatif" qui promet une bonne dose de convivialité.

Un spectacle à Herve et une balade à Olne

"D’autres initiatives soutenues par le GAL seront organisées durant la semaine, comme une balade autour du commerce équitable (via le groupe de travail du même nom) le dimanche 26 juin à Olne, ou encore Il faut cultiver notre jardin , une pièce de théâtre le 23 juin à Herve grâce à la Scène du Bocage" , conclut la chargée de mission pour le GAL du Pays de Herve.

La pièce, co-écrite et jouée par Christian Dalimier et Valéry Bendjilali le 23 juin à 20h30, promet un "moment théâtral et musical dédié aux jardins" .

Et concernant la balade olnoise, justement, elle prendra la forme d’un jeu de piste (pour les enfants dès 5 ans) et d’un goûter équitable (via des stands Oxfam et Éthiquable) au départ de l’espace culturel de Hansez, de 12h à 17h (départs jusqu’à 15h). D’une distance de 4 km, elle se voudra accessible à tous… et pour les plus sportifs, un tracé de 8 km sera également proposé.

www.galpaysdeherve.be. Entrée gratuite jusqu’à 18h, 5 € après sauf pour les -12ans. 10 € pour la pièce de théâtre de la Scène du Bocage, réservation au 087 660907.