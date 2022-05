Fête de la musique à Dison: BJ Scott & friends à l’affiche et pas que… (vidéos)

De multiples animations

Et le centre culturel de contenter aussi les familles à travers la mise en place d’un espace qui leur est entièrement dédié avec toute une série d’animations telles qu’un atelier slackline (sorte de funambulisme) et un de créations en récup, un manège, de la sérigraphie, du grimage ou encore des spectacles d’acrobates avec la compagnie Balance toi et son spectacle "Ceci n’est pas un spectacle". "Ils s’emparent de l’espace public et improvisent des acrobaties en utilisant le matériel déjà sur place, banc, muret etc." , s’enthousiasme-t-elle.

Le village du monde

Côté découvertes culinaires, cette édition se veut être le reflet de la multiculturalité avec un espace baptisé Village du Monde proposé en collaboration avec le CRVI, le Centre Régional de Verviers pour l’Intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère. "Huit associations disonaises et verviétoises viendront proposer des mets d’ici et d’ailleurs" , précise Margaux Schrooten, du CRVI. Des spécialités du Congo, du Kenya ou encore du Burkina Fasso sont au menu. L’occasion d’ouvrir ses papilles à la diversité "pour un prix démocratique, en moyenne 5euros le plat" et de soutenir les causes humanitaires que défendent ces ASBL sur le continent africain notamment. Nourriture, boissons (il y aura un bar), musique, découvertes, de quoi, table le directeur du centre culturel de Dison, Frédéric Muller, attirer, 6000 visiteurs sur la journée.

L’équipe du centre culturel de Dison et le CRVI.

Cinq concerts sur la scène et de la musique en déambulatoire

14 heures – Nerds

La journée commence avec le cover brass band Nerds pour petits et grands. Un groupe déjanté composé de quatre musiciens qui "balancent des reprises de tubes des années 90" , détaille la chargée de programmation.

Britney Spears, Pharrell Williams, la bande originale de Rocky et bien d’autres.

15 heures 30 – Le p’tit bal des animals – Piwi Leman

Cap sur la chanson pour enfants avec Pwi Leman qui emmène petits et grands au cœur de la forêt, à la rencontre du peuple des arbres et des animaux qui s’y abritent et s’y nourrissent: héron, ariangée, renard, chevreuil etc.

17heures – Olive

La Verviétoise Nathalie Darimont, sous le pseudo Olive, fera découvrir son univers pop de chansons françaises teintées de douceur et de sarcasme (anciennement connue sous le nom de Lyla après son expérience à The Voice Belgique 2015).

19 heures – Workship the Kick

"On entre dans des mélodies entraînantes" , des rythmes électro avec trompette, saxo, basse et batterie avec le groupe Workship the Kick.

21 heures – Bj Scott & friends

La "Mama du blues et de la Soul" sera la tête d’affiche.

Un concert agrémenté d’invités que la célèbre coach de The Voice invitera sur scène… Leur identité restera secrète jusqu’au jour J!

O! Boy en déambulatoire!

À 16h15, 18h15 et 20h15, soit entre les différents concerts sur la scène, le groupe O! Boy, composé de quatre hommes qui chantent a cappella – déambulera dans le parc avec "la particularité qu’ils demandent aux gens quels morceaux ils veulent entendre".