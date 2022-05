Verviers: le grand retour de la randonnée vélo de SFX1 après deux ans d’absence (vidéo)

Après deux ans sans à cause de la crise sanitaire, le périple vélo annuel des élèves de 3esecondaire du collège Saint-François Xavier a pu renaître. Dans une version pluslocale et réduite qu’avant, détaille Quentin Fransolet, éducateur.Jeudi, 130 étudiants ont enfourché leur vélo pour parcourir une boucle entre Battice-Welkenraedt en passant par Fourons avant de reprendre le train "pour loger au collège". Le lendemain, un train les a à nouveau emmenés à Welkenraedt pour ensuite revenir en deux roues jusqu’à Verviers en passant par le parc naturel des Hautes Fagnes ou encore Eupen et la Gileppe. "On est parti sur 2 jours de voyage et non pas trois. On a estimé que les élèves n’étaient pas assez bien préparés avec l’absence de sport pendant le Covid." Un projet scolaire mené depuis plus de quinze ans qui a pour ambition de transmettre des valeurs d’entraide et d’amitié et de renforcer les liens entre élèves, professeurs et parents qui étaient une cinquantaine à accompagner les élèves pour ces 120 kilomètres d’effort.