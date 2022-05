Guide Michelin: deux restos décrochent le Bib Gourmand dans la région verviétoise

Ce lundi, les inspecteurs Michelin ont décerné un Bib Gourmand à pas moins de 147 restaurants dans le Guide Belgique et Luxembourg 2022. Parmi eux, 24 nouveaux dont deux qui se situent en région verviétoise. Une récompense qui, pour rappel, permet de valoriser des établissements avec un excellent rapport qualité, prix et plaisir et qui ont à cœur de mettre en avant les produits de saison, notamment. L’établissement La Table Rase de Ludovic Étienne et Clarisse Fournier à Jehanster (Theux) y fait son entrée, tout comme Le Grand Maur à Spa.