Des mains d’argile, symboles de la solidarité, pour commémorer les inondations à Ensival

L’idée a germé dans la tête d’une artiste ensivaloise, Lina Villanucci. Celle de commémorer par la voie créative le premier et triste anniversaire des inondations de l’été dernier. "A Ensival, qui renaît, on se souvient particulièrement des nombreux coups de main qui ont permis d’aider tant matériellement que psychologiquement les sinistrés" , indique Christel Nyssen, médiatrice sociale à l’ASBL Régie des quartiers de Verviers. Pour symboliser cet élan de solidarité, Lina Villanucci a pensé créer sur des galettes d’argile des empreintes de mains décorées, de toutes tailles, en collaboration avec la Régie de Quartier d’Ensival et le centre culturel de Verviers. "Les galettes d’argile seront déposées dans les caves de la Villa Sauvage pour séchage. Tous les habitants d’Ensival, leur famille, leurs amis, les bénévoles pourront venir les découvrir dès le 11 juin à 18h30." Autre moment fort, celui de la cuisson prévue le 15 juillet, soit pile un an après les flots qui ont ravagé le village. "Ces empreintes seront cuites la journée du 15 juillet dans un four à papier lors d’un rassemblement avec les habitants du quartier." Ensuite, elles seront suspendues à des murs restaurés et "marqueront un souvenir indélébile de la solidarité".