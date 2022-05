"Nous étions huit policiers et un motard. les douaniers étaient au nombre de six plus un maître-chien “stupéfiants” et un véhicule ANPR (lecteur de plaques d’immatriculation) , indique l’inspecteur principal François Delhasse. Le premier dispositif était situé rue des Combattants à Verviers" .

Au total, 5 PV pour non-port de la ceinture de sécurité ont été dressés.Un conducteur a été soumis à l’éthylotest. Celui-ci a détecté un "A", soit une perception immédiate de 179 euros payée immédiatement et une interdiction de conduire pendant 3 heures. Un autre conducteur a lui aussi été testé positif, avec un taux de 0,70 mgr par litre d’air expiré. Son permis lui a été retiré. Il a également écopé d’un PV pour outrage, d’un autre pour détention d’arme (couteau) et un troisième pour ivresse publique.

Ensuite, on dénombre aussi un PV pour défaut d’assurance avec le dépannage du véhicule, 2 PV d’avertissement pour défaut de contrôle technique et 1 PV pour défaut d’immatriculation. "Le service des douanes a récupéré deux amendes pénales impayées" .

Le deuxième dispositif de contrôle était situé rue d’Ensival sous le pont d’autoroute. Ici, on note un PV de défaut de permis à charge d’un conducteur de 15 ans avec saisie de la moto 125 cm3 sur ordre du magistrat et un PV pour avoir sciemment confié son véhicule à une personne non-détentrice du permis de conduire à charge du propriétaire.

La police a aussi contrôlé un véhicule avec deux occupants sous influence de drogues (positif à la cocaïne, aux amphétamines et au cannabis) Le permis de conduire a été immédiatement retiré au conducteur pour 15 jours. Il a aussi reçu un PV pour conduite sans guide et en dehors des heures de conduite.

"Lors de ce contrôle, des stupéfiants (cannabis, héroïne et cocaïne) ont été découverts. Des perquisitions ont été effectuées hors de notre zone de police et se sont révélées positives avec une arrestation des deux individus."

Enfin, le service des douanes a encore récupéré deux amendes pénales impayées.