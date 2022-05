Dans notre arrondissement, Malmedy (deux étoiles), Dison (deux étoiles et Spa (trois étoiles) ont ainsi rejoint la liste des communes labellisées.

Une procédure de sélection rigoureuse mise en œuvre par le personnel des Centres de Conseil du Sport de l’Adeps, appuyé par l’Union des Villes et Communes de Wallonie et par le Centre d’Expertise Juridique de la FWB, a pris en compte plusieurs critères, tels que la diversité des activités proposées, leur accessibilité pour tous les citoyens et la valorisation des infrastructures sportives sur le territoire communal.