Une nouvelle balade… avec enfin un départ depuis Herve

Première balade partant de Herve, elle est balisée depuis peu (avec les nouveaux fanions qui permettent de diriger les promeneurs dans les prairies). "Les Herviens et touristes pourront découvrir le bocage typique de la région à partir de la maison du tourisme. Le parking est aisé et les demandes étaient nombreuses, commente Isabelle Levaux, échevine du Tourisme, par voie de communiqué. Le parcours est varié: le promeneur quitte la ville par un sentier (NDLR: entre la rue du Calvaire et Gurné) , il traverse des prairies par des échaliers, enjambe un gué (NDLR: Le Bolland), emprunte une voirie spécifique aux piétons et vélo s (NDLR: la voie des Hougnes) et revient à l’ancienn e gare par la Ligne 38." Les promeneurs devront être attentifs à la circulation sur Bellefontaine et courageux pour grimper la prairie entre Sarémont (en bas du chemin de Havremont, près de l’ancien "Vincent Cuisinier de Campagne") et Mur du Couvent. Le retour sur Herve est aisé.

Dépliant à la maison du tourisme et à l’administration.