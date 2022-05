Un conducteur tente d’échapper à la police et finit par faire un accident

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers deux heures du matin, les agents de la zone de police Vesdre-Gueule ont reçu un signalement de leurs confrères d’Aix-la-Chapelle, suite à une voiture qui avait échappé à un contrôle en Allemagne et qui se dirigeait vers la Belgique. » La voiture en question a été repérée grâce aux caméras à La Calamine, sur la rue de Liège , alors qu’elle roulait à 120 km/h « , explique la zone dans un communiqué.Le véhicule fait alors plusieurs demi-tours et le conducteur tente à nouveau d’échapper aux forces de l’ordre qui se rapprochent. " La voiture part de la rue deLiège, en direction de Lontzen, et finit par faire un accident . » Lorsque le conducteur, âgé de 37 ans, sort du véhicule, il se rebelle contre les policiers.L’homme est finalement arrêté. " Il semblait fortement sous l’influence de l’alcool, mais refusait l’analyse d’alcool. Lorsque le médecin convoqué est arrivé sur place pour faire une prise de sang, le chauffeur a également refusé « . Son permis de conduire a été immédiatement confisqué.