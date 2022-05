Redynamiser le Conseil Consultatif des Jeunes à Malmedy

Le Service Jeunesse de la Ville, le Centre Infor Jeunes et la Maison des Jeunes ont donc décidé de dresser un état des lieux avec la jeunesse et ont lancé un questionnaire sur internet. " On a eu une première rencontre avec les responsables de Jeunesses villageoises et des Mouvements de Jeunesses pour les écouter. Suite au Covid, il y a eu une perte de motivation. Certaines Jeunesses ont difficile de trouver des bénévoles par exemple. "

Des questionnaires papiers ont été également été distribués." Ils vont permettre de mettre en lumières les manquements et les envies des jeunes, les thématiques qui les intéressent.On aimerait fixer les projets à réaliser sur les deux années et demie qu’il nous reste.On veut rendre les jeunes actifs dans leur commune et leur village. L’idée serait de permettre aux jeunes de la commune d’avoir un lien plus direct avec le Collège communal et ainsi de pouvoir proposer des projets, donner leur avis sur certaines politiques communales, etc. "

La Ville a prévu une nouvelle rencontre fin juin. Elle aimerait également rencontrer les représentants des différents établissements scolaires à la rentrée prochaine. " En septembre, on veut réunir le maximum d’acteurs possible pour vraiment faire le point et programmer les deux années à venir. "

Le questionnaire est disponible via la page Facebook de la Ville de Malmedy.