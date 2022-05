Focus sur la vie des Theutois de 1939 à 1945

Quelque 70 cadres évoquent les moments forts de cette terrible période, tant du point de vue militaire que civil. "Celle-ci est le fruit d’un travail minutieux de recherches de près de 4 années" , indiquent les Chroniqueurs du Marquisat. En plus des textes et photos, les visiteurs ont aussi l’occasion de découvrir des documents inédits, des objets d’époque mais également des uniformes portés tant par les Américains que les membres de l’Armée secrète.

©EdA J.W.

L’exposition traite évidemment de moments tragiques tel que le combat de Bronromme, le bombardement du 9 août 1944 ou la tragédie de Winamplanche, le 10 septembre 1944, lors de laquelle plusieurs habitants ont été tués, alors que les Alliés étaient accueillis en grande pompe à quelques kilomètres de là, à Spa.

On y retrouve également de nombreuses informations concernant les multiples mouvements de résistance nés durant cette guerre, avec l’exemple de l’ancien secrétaire communal de La Reid Jean Deby, à qui l’on doit le fameux mémorial du Maquisard inconnu, ou Marie Rachel Bouffa, déportée et exécutée à Ravensbrück avant d’être reconnue en 2008 Juste parmi les nations.

Enfin, les événements plus heureux y sont aussi traités. De belles histoires d’amour sont en effet nées entre des Theutoises et des soldats américains, une fois la guerre terminée. Et cela non plus, il ne faut pas l’oublier.

Jusqu’à ce dimanche 22 mai

L’exposition est encore visible jusqu’à la fin de cette semaine. De mercredi à vendredi, celle-ci est accessible de 9 à 17 heures, durant les heures d’ouverture du centre culturel, au premier étage, place Pascal Taskin. Samedi et dimanche, les visiteurs sont invités à se présenter l’après-midi, de 14 à 18 heures. Entrée libre.

Plus d’infos: www.cctheux.be ou 087 64 64 23