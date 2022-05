Le Royal Aéro Para Club de Spa dans les nuages depuis 75 ans

Le samedi, de 10 à 17h30 s’adresse davantage aux pilotes. "Nous proposerons un rallye aérien , explique Francis Honhon, secrétaire de l’ASBL. Ce sont donc des pilotes qui viennent avec leurs avions, ou celui de leur club, et qui devront suivre un parcours prédéterminé. Pour prouver qu’ils ont respecté l’itinéraire, ils devront notamment prendre des photos" . Des épreuves théoriques et pratiques sont également prévues au sol. "À l’issue du rallye, il y aura une remise des prix pour ceux qui ont fait le meilleur score" . Un discours sera également prononcé à l’égard des autorités présentes. Il sera suivi d’un buffet barbecue sur inscription.

Un dimanche dédié aux familles

Le lendemain sera davantage à destination du grand public et des enfants. L’ensemble des activités seront gratuites à l’exception des baptêmes de l’air, appelés vols découvertes, qui eux sont payants. "Ceux qui le souhaitent peuvent s’inscrire" , précise Francis Honhon.

De 9 à 18 heures, petits et grands pourront prendre part à des expériences de physique. "Il y aura notamment un pendule de Foucault" . Des stands permettront également aux visiteurs d’en savoir plus sur l’école de pilotage mais aussi de prendre la pose avec des vêtements et accessoires dignes des plus grands pilotes. Deux simulateurs de vol seront aussi accessibles, l’un pour les enfants et l’autre pour les adultes. "Des avions seront aussi exposés à l’extérieur" . Pour les amateurs, des habits à l’effigie du club seront en vente. "On aura aussi un libraire de Bruxelles qui viendra avec des ouvrages sur l’aéronautique et des maquettes", ajoute-t-il. Food-trucks et château gonflables agrémenteront aussi la journée.

Enfin, dans le hangar, une exposition photo reviendra sur les 75 ans du club. Une institution qui reste fort attachée à Spa. "Le club a toujours été basé ici. Nous sommes en quelque sorte jumelés à l’aérodrome" . Et ses membres ne lassent pas de la région. "Nous sommes à deux pas de l’Allemagne, Luxembourg, ou encore de Maubeuge. Nous nous trouvons en Ardennes, à vol d’oiseaux du circuit de Spa-Francorchamps, des lacs et autres curiosité telles que les ruines du château de Franchimont. Il y a matière à voir, tant en été qu’en hiver" , conclut Francis Honhon.

Une association qui reste toujours tournée vers l’avenir

Malgré les années, le club d’aviation ne cesse d’évoluer. Il vient ici d’entamer une collaboration avec un hôtel.

L’équipe garde un œil attentif sur les nouveautés en matière d’aéronautique comme les avions électriques. ©EdA Philippe Labeye

Depuis peu, le Royal Aéro Para Club de Spa a noué un partenariat avec le Domaine des Hautes Fagnes, hôtel quatre étoiles installé à Waimes. Une manière de diversifier ses activités et de toucher un nouveau public. "Cet hôtel offre des packages complets àses clients et l’un d’entre eux a une composante “sensationnelle” , indique Francis Honhon. Il donne la possibilité de faire un vol en avion, avec notre club, ou encore un saut en parachute, avec le Skydive, un vol en hélicoptère ou en montgolfière. C’est totalement nouveau et exceptionnel pour nous, ce genre de collaboration" . Pour pouvoir voler dans les avions du club, les clients de l’hôtel devront obligatoirement s’y affilier.

Le secrétaire de l’ASBLl’assure, l’équipe garde aussi un œil attentif sur les nouveautés en matière d’aéronautique. "On suit en effet de près l’évolution des technologies. On parle par exemple de plus en plus d’avions électriques" . Dans les prochaines années, le club pourrait donc envisager de remplacer certains éléments de sa flotte par d’autres avions à la pointe.

Infos: www.spa-aviation.be