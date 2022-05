La passerelle cyclo-piétonne est arrivée à Trois-Ponts (vidéo)

" On a réalisé les travaux de sécurisation du RAVeL l’année passée et, ici, avec l’installation de la passerelle, c’est la phase ultime du chantier ", précise Dimitri Solheid, gestionnaire de projet pour l’entreprise Bodarwé.

Cette liaison, le bourgmestre Francis Bairin en entend parler depuis 2013, depuis le 8 février très exactement." Je me souviens de la date car on a été convoqué au SPW à Verviers suite à une question de rues qui n’étaient pas sécurisées au niveau du viaduc. Le SPW Mobilité voulait trouver une solution. "

Le collège avait alors présenté son projet. Les élus avaient imaginé passer le long du chemin de fer pour rejoindre directement la gare. Cette option a finalement été abandonnée à cause des rochers instables le long de la voie. " On est donc revenu au projet de l’ancienne majorité avec cette passerelle, qui a fait couler un peu d’encre à cause de la perte des places de stationnement. On a donc mis en application un système de stationnement différent, avec des zones de parking pour 30 minutes ."

Outre l’aspect sécuritaire, cette passerelle sera également un atout touristique indéniable pour la commune. Le RAVeL est souvent emprunté. Durant les week-ends, le parking au terrain de football est d’ailleurs bien rempli. " On ne va pas la comparer à la Tour Eiffel mais, pour Trois-Ponts, on n’en est pas loin, ajoute le mayeur en souriant. On n’a pas la Tour Eiffel, mais on a notre passerelle . » Les ouvriers termineront l’installation dans les prochains jours. La passerelle sera ensuite fleurie et devrait être illuminée le soir. Les essais de portabilité seront effectués le 3 juin et, si tout va bien, les premiers cyclistes et piétons pourront l’emprunter dès le 4 juin.