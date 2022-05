Salon de l’emploi pour les 15-25 ans à Verviers : 2e édition

"On sait qu’il y a des pénuries dans certains secteurs et qu’on ne parvient pas à combler les attentes des employeurs , explique l’échevin de la Jeunesse Antoine Lukoki (PS). L’idée est aussi d’accompagner les jeunes aux études, notamment ceux qui souhaitent se lancer comme entrepreneurs, et les jeunes diplômés dans leur recherched’emploi" . Trois axes seront abordés dans ce salon: l’aspect "jobs étudiants", l’aspect "orientation et l’aspect "starters".

Ce n’est pas un hasard si la Ville a décidé de collaborer avec l’Ifapme. "Le centre est un véritable moteur en matière d’emploi. On remarque aussi que de nombreux jeunes ne connaissent pas l’Ifapme et les formations, les métiers qu’il propose" , poursuit-il. L’objectif est également de déconstruire les idées reçues sur la formation en alternance. "Il est important, à ce moment-ci de notre histoire et des nombreux défis qui s’offrent aux jeunes de rassembler un maximum d’intervenants lors de cette journée" , précise Marc Toussaint, le directeur du centre Ifapme. Au total, 17 intervenants seront présents tout au long de la journée.

"On sait que sur les 12000 demandeurs d’emploi dans l’arrondissement de Verviers, 46,3% n’ont pas de CESS (NDLR: Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur). Il est donc primordial de remettre en adéquation les besoins des entreprises et des différentes personnes" , estime celui-ci. La demande de main-d’œuvre est notamment toujours considérable dans le secteur de la construction.

Au-delà de la recherche d’emploi en tant que telles, des clés seront aussi données pour apprendre à rédiger un CV, à se vendre face à un employeur… "Des conseils très pratico-pratiques" , note Sophie Denis, de l’échevinat de la Jeunesse. Pour les jobistes d’été, des agences intérims seront de la partie avec plusieurs offres de travail concrètes pour les vacances. Un accompagnement sur réservation (via jeunesse@verviers.be ou 087325269) est également proposé aux personnes à mobilité réduite.

Plus d’infos sur le www.verviers.be/salonvotreavenir .