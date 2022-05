Il renverse un piéton et se rend à la police le lendemain

"L’accident s’est produit peu avant 2h, devant le café Le Centre sur la place Albert 1er , informe la police. Le conducteur a fait un délit de fuite et le piéton a été hospitalisé, blessé à la tête. Ses jours ne sont plus en danger. Le lendemain, le conducteur s’est présenté à la police. Il fut privé de liberté sous ordre d’un magistrat, et doit être présenté à l’instruction ce lundi. Il aurait paniqué."