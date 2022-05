Avez-vous vu Pieter Druart?

Ce dimanche matin, si vous habitez du côté de Thimister-Clermont, vous avez peut-être été réveillé par l’hélicoptère de la police. Cela est dû à la disparition de Pieter Druart, pour lequel un avis de recherche a été officiellement lancé dimanche. Il a quitté son domicile situé rue Houlteau et ne s’est plus manifesté depuis. Pieter mesure 1m75 et est de corpulence mince. Il a de courts cheveux bruns et les yeux bruns. Il porte un tatouage à l’avant-bras droit représentant des caractères chinois. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en jeans bleu foncé, un gilet vert clair et des baskets Nike noires avec des lignes jaunes. Si vous l’avez vu, contactez le 0800 30 300. R.R.