Quel avenir pour les Engagés (ex-cdH)? L’avis de nos mandataires et responsables locaux en région verviétoise

Malheureusement non et ce, pour des raisons médicales.

Vous regrettez cette absence?

C’est avec grand regret oui.Il faut dire que je m’étais vraiment impliqué dans la toute première phase (NDLR: de la refonte du parti).

Au-delà du changement de nom, qu’est ce qui va changer dans les faits?

Beaucoup de choses vont changer de manière considérable. Ce n’est pas un simple changement de mot de vocabulaire comme on a déjà changé de nom par le passé mais une toute nouvelle approche, une démarche totalement neuve que nous mettons en œuvre, avec une forte participation citoyenne. Je suis persuadé que ce changement de dynamique va pousser les élus à avoir une démarche responsable vis-à-vis du citoyen.

Des élus plus «engagés»?

Exactement.

Un nouveau souffle qui va changer la représentation électorale future d’après vous?

Je l’espère. Il faut vraiment avoir espoir qu’il y ait quelque chose qui se passe au niveau de la réponse. Sinon par rapport aux partis traditionnels, on va redescendre de notre petit nuage en nous demandant ce qui nous arrive. Ce serait quand même dommage de faire tout ça pour en arriver là.

Un projet auquel vous croyez fermement pour votre parti?

Sinon je ne le ferai plus à mon âge, croyez-moi. (NDLR: il approche la septantaine).Je le fais par conviction. Si je peux contribuer dans l’histoire de ma vie politique à une transition plus agréable et plus solide pour mon parti, je suis demandeur.

Quels sont les enjeux de ce changement de nom au niveau régional? Allons-nous retrouver davantage de listes «Les Engagés» dans les communes de l’arrondissement verviétois?

C’est un objectif prioritaire en ce qui me concerne, celui de retrouver dans chaque commune une section des Engagés. Tout ce qu’on a mis en place comme réflexion était plus que nécessaire au niveau du parti mais je suis persuadé que notre profonde assise démarre au niveau local. Dans l’arrondissement de Verviers, quand on voit que la deuxième force politique après le MR sont tous les élus non-apparentés, je trouve que c’est interpellant. Les Engagés doivent retrouver une place.

À Herve par exemple, il ne serait a priori pas question d’une liste Les Engagés. Dans quelles autres communes l’imaginez-vous?

Je pense à des communes historiques comme Aubel ou Plombières par exemple.Quand on voit qu’à Trois-Ponts, sur chaque liste, il y avait un élu qui se revendiquait cdH…

Il faudra beaucoup de militantisme pour y arriver.

Concernant le cas de Verviers. En vue des communales 2024, il était question de créer une liste large (MR, cdH, Nouveau Verviers, dissidents du PS). Cela voudrait dire dans ce cas que le nom Engagés n’apparaîtrait pas sur les listes verviétoises? En d’autres termes, que Les Engagés seraient absorbés par le nom donné au «Cartel»?

En tout cas, je n’imagine pas qu’on fasse une liste MR par exemple avec l’ancien cdH en excluant le mot «Engagés».

Aujourd’hui, vous faites partie des «Engagés», cela veut dire que les cdH et ses prédécesseurs sociaux-chrétiens ne l’étaient pas, eux, engagés?

Pas du tout. On a juste insisté sur une de nos qualités.

«Plus en lien avec la population»

L’échevine verviétoise Cécile Ozer (Les Engagés), devant répondre à diverses responsabilités à la Ville, ne sera pas au Congrès ce samedi. «Mais une équipe verviétoise ira sur place», dit-elle.Et surtout, le cœur y sera. Parce que l’ex-cdH se sent en total accord «avec cette nouvelle manière de travailler plus en lien avec la population, avec des concertations, des remises en questions permanentes. On crée beaucoup plus de ponts avec les personnes». Il était temps à ses yeux de repenser les choses face «à la rupture de confiance entre le politique et le citoyen et ce, quel que soit le parti. Le cdH était en perte depuis pas mal de temps, c’est évident, il fallait revoir notre manière de travailler. On veut travailler continuellement avec le citoyen». La clé de la réussite pour l’avenir électoral? «J’espère en tout cas que notre façon de faire va donner envie à des citoyens de partout d’entrer dans notre dynamique.» Une dynamique qu’on retrouvera sous le nom Les Engagés à Verviers? «Cela n’a pas encore été du tout évoqué en interne.Cette question devra être mise sur la table. Mais c’est vrai que je crois en la collaboration actuelle (NDLR: NV, MR, Engagés) et au fait de s’ouvrir aux autres.»

«Avoir une liste Engagés»

Pour Corinne Sisterman, la présidente de la section locale des Engagés de Verviers, «il faut y croire» aux répercussions potentielles futures de cette refonte dans les urnes. «Personne ne saura dire ce que cela va donner mais quoi qu’il en soit, on aura eu le mérite en tant que parti traditionnel d’enfin oser changer fondamentalement les choses. C’est une belle et grosse prise de risque.Tous les partis perdent des électeurs, il fallait réagir et on l’a fait» en «incluant le citoyen». Cette dernière reconnaissant que «c’est nouveau et parfois compliqué à mettre en place. Il y a tellement d’années que les partis fonctionnent de la même manière, c’est parfois difficile de convaincre les gens». Pour le cas strictement verviétois, Corinne Sisterman s’avance plus que l’échevine Cécile Ozer (lire ci-contre) en affirmant que «l’idée est d’avoir une liste Engagés.Sera-t-elle purement composée d’ancien cdH ou ouverte à d’autres, je n’ai pas la réponse.Cela ne fait pas partie des débats actuels car on est en pleine reconstruction».

EPH ou les Engagés en 2024?

«Depuis deux ans, je suis investie dans le processus participatif», rappelle la députée du parti centriste, Marie-Martine Schyns. Alors, ce samedi, l’ex-ministre sera présente au Congrès, «convaincue» que la refonte aura des répercussions positives sur la représentativité future du parti, «même si personne ne peut évidemment le prédire», sourit-elle.En tout cas, «le travail devait être fait, il a été bien fait, de manière constructive, cela nous a permis en tant que membre ou mandataire de reréfléchir à certaines choses, de nous remettre en question pour mieux avancer et se positionner. Maintenant, ce sont les citoyens qui vont décider s’ils adhèrent à la méthode et les positions qu’on prend.On est un mouvement qui prend parti et on travaille par bassins de vie pour être proches des gens.» Quant à voir apparaître une liste «Les Engagés» pour 2024 d’un point vue local, «moi j’ai l’étiquette Les Engagés, c’est évident mais l’équipe EPHreste l’équipe EPH.Je ne pense pas qu’il faut revoir le nom», d’un groupe, qui, rappelons-le, rassemble des ex-Écolos, cdH et d’autres sans étiquette.

«Un projet apaisant et non clivant»

«Une étape de plus dans le processus de refonte» du parti, se réjouit le vice-président du cdH, Jean-Paul Bastin, lorsqu’il évoque le Congrès qu’il préside d’ailleurs ce samedi. «Pas moins de 800 amendements ont été rentrés et traités», chiffre-t-il. Signe que le travail a été conséquent dans les arrondissements et la société civile.LesEngagés, définit-il, ce sont «des nouveaux positionnements politiques, organisationnels en interne, une part belle accordée à l’ouverture aux citoyens, une structure plus horizontale» Un mouvement qui a pour ambition «de mettre en œuvre son manifeste par des représentations au niveau des assemblées et si possible, des gouvernements». Bien que conscient que les partis centristes «ne sont pas tendance au profit de partis clivant», le bourgmestre de Malmedy croit en l’avenir. «Lasociété a besoin de nuance, de tempérance, de modération et d’écoute, d’un projet apaisant plutôt que clivant.»Du côté de Malmedy, il ne sera en tout cas pas question qu’Alternative soit rebaptisée LesEngagés en vue du scrutin 2024, une liste bien trop plurielle à la base de sa création, dit-il.