L’Union wallonne, société hyperactive depuis plus de 175 ans à Malmedy

C’est déjà fin 1865 que les chanteurs rebaptisent la chorale qui devient "l’Union wallonne". Dix ans plus tard, la société inaugure une nouvelle bannière ornée des armes de l’abbaye de Malmedy: "ci fîr ètendard, à l’ècusson d’Mâmdî" .

Bannière sauvée

Au début du siècle dernier, après les années difficiles de la guerre, le concert marque un nouveau départ. Et en 1922, la société célèbre son 75eanniversaire. À cette occasion, le roi Albert lui décerne le titre de "royale"! Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale prive la chorale d’un bon nombre de ses chanteurs, qui paient de leur vie la folie nazie. Maigre soulagement: la bannière est sauvée. Et dès 1944, quelques Unionistes relancent la société.

"En 1960, sous la baguette de Monsieur Willy Mommer, la RUW va opter pour un répertoire nouveau et, lors de sa participation à de nombreux concerts, faire briller le nom de Malmedy tant en Belgique qu’à l’étranger" , explique Sébastien Labiaux, président de la RUW, qui enchaîne: "Que le succès de ce 175e anniversaire de la société soit digne de son glorieux passé et qu’il augure d’un avenir plein de promesses, et ainsi, dans 25 ans, la RUW portera haut la bannière de la société pour fêter son bicentenaire."

36 directeurs

Évidemment, outre sa chorale d’hommes ( "Il n’y a pour le moment aucune volonté de changer cela" ), plus ancienne francophone du pays, l’Union wallonne met sur pied le fameux Salon du vin et de la gastronomie, qui a toujours lieu sur trois jours. Et se montre naturellement très active lors du Cwarmê, entre la co-organisation de l’événement, le défilé et la mise en scène de ses humoristiques rôles du lundi.

175 ans, 33 présidents et 36 directeurs (Jean-Jacques Rousseau depuis 2021), mais toujours autant d’entrain et d’implication dans le quotidien malmédien!