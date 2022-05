Suarez en tête d’affiche des Dolympiades, à Dolhain

Marc Pinilla, chanteur de Suarez, sera de la partie. ©BELGA

Pour la 1refois de son histoire, les Dolympiades accueilleront samedi soir le groupe belge Suarez, mené par Marc Pinilla, et que l’on ne présente plus. Parmi les groupes de tributes, on retrouvera notamment Michel chante Sardou, Easy Lover (Phil Collins), Aequivox, Eagles Road ou encore Color of Abba et Museum (Muse). "Le dimanche, on reste dans le traditionnel pour le début de journée avec les fanfares réunies de Limbourg, Jacky Den et Rocky et Musica Gogo Hé" , explique-t-il.

Faute de pouvoir occuper le Kursaal, c’est sur la place Léon d’Andrimont que les concerts se dérouleront. "Il n’y a cette fois qu’une seule scène, sous chapiteau" . Une organisation qui a été rendue possible grâce à une aide financière de la Croix-Rouge. "Nous avions décidé de ne pas faire appel à nos sponsors locaux, sachant qu’ils avaient été eux aussi impactés par les inondations" , explique Jonathan Chanteux. Les habitants sinistrés pourront, eux, se procurer un document à l’administration communale afin d’assister gratuitement aux différents spectacles. "Après tout ce qu’on a vécu, on a besoin de liant à Limbourg. De ce fait, on voulait rassembler tout le monde autour d’une même affiche".

Les places à la journée et le pass 3 jours sont disponibles en prévente sur le www.dolympiades.be . "L’installation des Dolympiades sur la place engendre pas mal de contraintes techniques. Plusieurs rues vont devoir être fermées ou mises en double sens. Il faudra une semaine de chantier complet pour pouvoir accueillir le public et les artistes dans les meilleures conditions" , conclut Jonathan Chanteux. Des parkings seront aussi définis. Toutes les infos seront communiquées sur la page Facebook du Kursaal .