Plus de fleurs à Dolhain et dans les villages

"L’objectif de cet achat de nouveaux bacs et de fleurs est clairement d’embellir l’ensemble des villages de la commune en y apportant un peu de nature et de couleurs" , explique le collège, représenté par les échevins Luc Delhez, Stephen Bolmain, Alain Schils et la bourgmetre Valérie Dejardin (La Limbourgeoise). Le budget attribué à cette opération s’élève à 9180 €. Près de 8000 € sont consacrés à l’achat de 17 bacs et de 24 demi-bacs qui s’apparentent à des pots de fleurs géants de couleur anthracite.

Un peu plus de 1000€ est prévu pour l’achat de fleurs. De nombreuses variétés ont été sélectionnées, telles que des surfinias, des bégonias, des géraniums, des pelargonium ou encore de la verveine retombante.

"Comme les autres années, le personnel communal de l’équipe des espaces verts a été particulièrement formé et conscientisé pour une bonne mise en terre et un bon entretien de ces différentes plantations. Leur motivation et leur envie du travail bien fait sont au top" , poursuit-il. La Ville espère également que les citoyens apprécieront ces nouveaux aménagements. "On espère aussi que ces espaces fleuris seront bien respectés comme il se doit" . Le message est passé. Les premières plantations ont été réalisées jeudi à Dolhain, Bilstain et Goé.