Infrabel obtient 5,2 millions d’euros de l’UE pour le faisceau de Montzen

Le projet d’Infrabel, démarré en octobre 2021, prévoit d’ajouter quatre nouvelles voies sur ce faisceau dans le but d’accueillir des trains de 740 mètres.

"La situation centrale du faisceau de Montzen sur un des axes stratégiques européens en fait une plateforme intéressante pour le transport de marchandises. Les trains en provenance du port d’Anvers pourront circuler plus facilement sur notre réseau afin de rejoindre l’Allemagne, la Pologne et les États baltes. En développant l’infrastructure pouvant accueillir ces trains longs, cela permettrait à la Belgique de ne plus devoir imposer de restriction d’horaire pour la circulation de ces trains qui, actuellement, ne peuvent rouler durant les heures de pointe sur le réseau" , commente le SPF.

"Avec le Gouvernement fédéral, notre objectif est de doubler le volume de marchandises transportées par rail d’ici 2030.[…] Avec ces 5,2 millions d’euros supplémentaires libérés par la Commission européenne, la route de Montzen sera élargie pour 2024 et pourra accueillir plus de trains et des trains plus longs pour davantage de marchandises transportées par rail" , se félicite le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet.