Vieux-Moulin: quid de la sécurité des habitants?

" Si le relogement des personnes sinistrées est une priorité, il n’en demeure pas moins que la sécurité des habitants est un impératif catégorique. Nous ne pouvons transiger sur cet aspect. Ce quartier a été inondé deux fois en l’espace de six ans. Une réflexion à long terme y est donc nécessaire de la part de chacun des acteurs publics", ajoute le collège. " De plus, plus d’une dizaine de logements étaient inoccupés depuis des années avant les inondations. À l’époque, lorsque la Ville de Limbourg s’en inquiétait auprès de Logivesdre, cette dernière nous expliquait ne pas être en mesure de les rénover.

Le Quartier du Vieux-Moulin doit entrer pleinement dans le XXIe siècle dans le cadre d’un aménagement du territoire résilient qui tienne compte de la catastrophe des inond ations de juillet 2021" Et cela passera, dit-il, "par la prise en compte des conclusions des études menées par la Région wallonne dans le cadre du Masterplan de la Vallée de Vesdre, par une plus grande mixité sociale, par une gestion prudente et parcimonieuse des deniers publics, avec calme et sens des responsabilités et par un quartier durable, résilient, perméable et qui s’inscrive dans une réelle culture du risque".

À partir du 2 septembre 2021, le collège affirme "que des contacts nombreux et répétés ont été pris avec Logivesdre pour exposer notre position. Une réunion de médiation, avec l’aide du cabinet du ministre Collignon, a même été sollicitée auprès de Logivesdre. Sans réponse de leur part… Toutes les initiatives prises par la Ville, en vue d’une concertation, sont évidemment recensées, classées, répertoriées. L’heure est venue que toutes les parties prennent leurs responsabilités car c’est le bien-être et la sécurité des citoyennes et des citoyens qui est en jeu."