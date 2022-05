Un projet de jardin partagé dans le quartier de Hodimont à Verviers

En janvier dernier, la 6eédition de l’appel à projets était lancée par l’ASBL Générations solidaires, à l’initiative de L’Avenir et en partenariat avec la Fondation Roi Baudouin. Pour rappel, cet appel à projets a pour but de soutenir "des projets utiles et ancrés dans la réalité, portés par des équipes impliquant des jeunes" avec pour objectif d’améliorer la vie quotidienne de tout un chacun et d’impacter positivement toutes les générations. À Verviers, il y en a un qui, visiblement, rempli tous ces critères, c’est celui porté et déposé par l’ASBLEssalem Sport Verviers, rue de Hodimont. Il fait en effet partie des "20 meilleurs projets sélectionnés sur 83" , se réjouit l’un des administrateurs, Hajib El Hajjaji. Une association verviétoise qui poursuit comme missions l’intégration par le sport et la réussite scolaire pour les enfants et jeunes entre la fin de la primaire et le supérieur. Son projet pour le quartier de Hodimont? créer un jardin partagé "comme une solution au réchauffement climatique et à ce qu’on appelle les îlots de chaleur qui ont d’ailleurs été identifiés dans le quartier par la Ville lors d’une étudeantérieure" , précise celui qui est par ailleurs conseiller communal écolo à Verviers et conseiller provincial.