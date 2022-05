"Les inondations de juillet dernier ont été dévastatrices dans certains quartiers et notre bureau situé dans la rue des Raines n’a pas été épargné par les eaux , indique Écolo. Le télétravail ayant été la règle durant un certain temps, nous avons pris le temps pour nous installer provisoirement dans un nouvel emplacement, non loin de là, au 36 de la Place Sommeleville, à côté de l’hôtel de Biolley". Pour rendre l’espace agréable, Écolo réfléchit à un projet de végétalisation du trottoir et peut-être même à rendre le trottoir "comestible" avec la présence d’arbustes fruitiers, d’aromates et fleurs comestibles.