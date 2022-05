Une prothèse du coude sur mesure imprimée en 3D, «première mondiale» pour ce Verviétois

Six mois après être passé sur le billard, les douleurs reviennent. « La prothèse aurait dû être plus courte de 1,6 millimètre. Elle est désaxée », ce qui explique sa souffrance. Plus de deux années se sont alors écoulées depuis son accident. « Mon dossier est repris par un autre médecin qui m’explique qu’il n’y a pas d’autres solutions si on ne peut pas engendrer des problèmes de nécrose, que de retirer la prothèse et tout nettoyer. » Ce qui est réalisé début 2019. Mais pas question pour lui d’abandonner. Il veut retrouver une meilleure mobilité et qualité de vie.

Avec son chirurgien verviétois, ils contactent différents spécialistes à Bruxelles, Paris, jusqu’à tomber sur le professeur Roger Van Riet d’Anvers. « Cela a mis trois années supplémentaires pour trouver avec lui l’idée d’une double prothèse humero-radiales imprimée en 3D sur mesure sans compter le Covid et les démarches avec l’INAMI ». C’est le 22 février 2022, soit plus près de six ans plus tard, que cette prothèse – « une première mondiale pour le coude » , confirme le chirurgien anversois – lui est greffée.

« C’est miraculeux. C’est une prothèse bien plus proche de la réalité de chaque personne. Avec les prothèses traditionnelles, c’est comme si on essayait de faire entrer un châssis plus que grand que la baie. »

Près de trois mois après l’opération, Jonathan Lejeune retrouve doucement la mobilité de son bras, constate une diminution des douleurs intenses et espère vivre une existence digne d’un trentenaire. « C’est une avancée considérable pour les coudes amochés comme le mien. Et je trouve cela important que les personnes sachent qu’il y a des solutions. J’ai perdu tant d’années de ma vie », conclut-il.