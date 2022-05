Un an après son décès, un nouvel hommage sera rendu à Pierrot Michel, figure emblématique du scoutisme verviétois

L’ASBL ADN, composée d’ancien (ne)s de l’Unité et qui organise notamment le marché de Noël des Minières, a décidé de mettre sur pied une guinguette sur le parvis de l’église Sainte-Julienne afin de célébrer la mémoire d’Ara lors d’un moment convivial. "Toutes les personnes qui se sentaient proches de lui sont invitées à venir partager cet événement festif. L’idée de cette guinguette est de se retrouver autour d’un verre et/ou d’un pain saucisse, d’évoquer la mémoire de Pierrot Michel mais également de se replonger dans tous ses souvenirs".

Une expo en vue?

Et l’ASBl de rappeler que Pierrot était "quelqu’un de conservateur qui gardait dans sa maison tout ce qui touchait à Sainte-Julienne (plus de 10000 dias, articles de presse, photos, souvenirs, états nominatifs…). C’était la mémoire de l’Unité". L’Unité a hérité de toutes ses archives. et depuis quelques mois, une équipe composée d’anciens de Ste Julienne, toutes générations confondues, trie ces trésors "afin de garder l’essentiel et ainsi poursuivre la mémoire de l’Unité via toutes ses archives". À terme, certains n’excluent pas l’organisation d’une petite exposition temporaire afin d’honorer sa mémoire. "Cela risque cependant de prendre un certain temps, Sainte-Julienne étant probablement l’une des seules unités avec des archives aussi vieilles et aussi complètes."