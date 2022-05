Le droit de vote à 16 ans aux élections européennes: qu’en pensent les jeunes?

Soucieuse de savoir ce que pensent les jeunes concernés par ce changement, la députée fédérale disonaise Chanelle Bonaventure (PS) s’est rendue lundi à l’athénée royal Thil Lorrain, à Verviers, afin d’échanger sur ce thème avec les élèves de 4, 5 et 6esecondaire. Un établissement déjà fort impliqué sur cette thématique puisqu’il dispose notamment d’une équipe d’ambassadeurs juniors EPAS (European Parliament Embassador School) qui travaille autour des valeurs de l’institution.

Concrètement, cette proposition de loi prévoit d’octroyer le droit de vote pour l’élection du Parlement européen dès 16 ans sur inscription. "L’idée est de pouvoir inclure les plus jeunes dans le processus démocratique et les éveiller à la citoyenneté" , explique Chanelle Bonaventure. Pour ce faire, ceux-ci devront s’enregistrer au registre des électeurs auprès de leur commune ou d’une plateforme en ligne sécurisée. Le vote, lui, se fera dans l’isoloir, en même temps que tout le monde. "On entend souvent que l’Europe est un niveau de pouvoir assez délaissé , poursuit-elle. Pourtant, elle impulse les grandes politiques et donne les directives aux pays. Cela peut potentiellement changer le quotidien" .

©EdA LABEYE Philippe

Un accueil mitigé

Si l’idée est belle sur le papier, elle n’a toutefois pas emballé la plupart des étudiants présents lors de cette après-midi de débat, animé dans le cadre du cours d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté dispensé par Isabel Sanchez. Ces derniers s’estiment essentiellement trop jeunes, trop influençables et trop peu informés. "On prévoit évidemment un accompagnement mis en place au sein des écoles mais aussi au sein d’organisations comme les maisons de jeunes, les écoles de devoirs" , assure Chanelle Bonaventure.

Certains ont aussi avoué ne pas se sentir impliqués dans les débats et décisions politiques. "On ne se sent pas concernés" , lancent-ils. "Que vous votiez à 16 ou à 18 ans, le travail reste le même" , rappelle la députée. "Il faudrait que des professionnels, non politiques, viennent nous parler des différents partis , ajoute une élève. Même s’il est vrai que cela doit aussi venir de nous" .

Voilà autant de remarques constructives sur lesquelles le Fédéral devra travailler dans les prochaines semaines pour rendre ce droit plus attrayant aux yeux de la jeune génération. "C’est aussi pour cela qu’il était important d’aller sur le terrain" , conclut Chanelle Bonaventure, qui espère pouvoir réitérer l’expérience dans d’autres écoles de la région.