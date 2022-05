Le retour du Grand Ramdam au Tremplin

Les organisateurs étaient, eux aussi, très heureux de pouvoir se retrouver autour du Grand Ramdam. " En 2020, tout était prêt et on avait dû annuler à la dernière minute.C’est super de pouvoir fêter tous les ateliers d’une saison.C’est l’occasion pour les participants de montrer ce qu’ils ont appris , précise la coordinatrice des ateliers, Amandine Moreau. C’est un spectacle très abouti, organisé par des amateurs mais ça fait très pro. On est vraiment content.C’est une très belle édition ."

Cet événement n’était pas réservé qu’aux familles mais était bien ouvert à tous. Certains curieux auront d’ailleurs peut-être accroché et pourraient s’inscrire aux ateliers de l’an prochain. " C’est aussi un peu l’objectif, faire découvrir notre travail à ceux qui ne connaissent pas. "

Le Grand Ramdam a en tout cas bel et bien fait son cinéma cette année,